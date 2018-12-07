



Процедура електрофорезу закінчилась для дитини глибокими опіками Це сталося в одній зі стоматологічних поліклінік Дніпра. Таку інформацію і фото начебто медичного знущання над сином виклала на сторінці у соцмережі схвильована матір. А от медзаклад — провину категорично не визнає. Мовляв, таких уражень на шкірі процедура залишити не могла. Так восьмирічний Гліб згадує останній візит до стоматологічної поліклініки. Лікар прописав хлопчику курс електрофорезу — для зміцнення емалі зубів. Під час сьомої процедури щось пішло не так. Як результат — ось такі опіки. Біль відчув одразу, але мужньо терпів, сказав про це батькам лише коли вийшов з медзакладу. Мати хлопчика звинувачує у всьому застаріле обладнання поліклініки. Електрофорез Глібу проводили ось на цьому апараті. І він ніколи не давав збою, — каже медсестра, яка чергувала того дня. Мовляв, — щодня за допомогою цього обладнання проводять десятки процедур. Персонал поліклініки запевняє: апарат справний, хоча й, м’яко кажучи, не новий. Йому понад 35 років. Але терміну експлуатації він, за словами медиків, немає. Про те, що обладнання справне — свідчать відповідні документи, видані Держстандартметрологією. Адміністрація закладу переконана: до опіків на руці Гліба апарат електрофорезу жодного відношення не має. Втім принесли вибачення матері постраждалого хлопчика. Та розпочали службове розслідування. Медсестру, яка проводила процедуру, тимчасово відсторонили від роботи. У ситуації обіцяють детально розібратися.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



