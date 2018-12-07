



Масові заворушення у самому центрі Дніпра Димові шашки, штовханина, цілий загін агресивних тітушок та налякані випадкові очевидці! Будівлю на Старокозацькій поблизу обладміністрації оточила купа невідомих людей. Частина з них — у камуфляжі. А потім зненацька — увірвались всередину. Вгамовувати їх довелось не лише поліції, а й надзвичайникам. Офісна будівля у самому центрі Дніпра. Тут працюють державні установи і комерційні фірми. Зранку робочу ідилію зіпсували гучна музика і купа невідомих людей. Микита наш колега. Якраз повертався на робоче місце. Ліве крило будівлі — це актовий зал. Який орендують для різних заходів. Сьогодні саме тут мала пройти конференція адвокатів. Начебто через конфлікт інтересів і почались заворушення. Поки одні не пускали, інші намагались прорватись всередину. Потрапити до актової зали через цей вхід можна було майже пезперешкодно. В цей час в холі актової зали, була ось така картина. Це відео присутніх там адвокатів. Скандальне зібрання відбувається буквально в бойових умовах. потім усі швидко розходяться. І вже за півгодини — ні адвокатів, ні молодиків. Попередня інформація про замінування не підтвердилась. Було лише задимлення. Ще до заворушень будівлю було знеструмлено. Без світла людям довелось сидіти кілька годин. Зрештою, гучний конфлікт інтересів тривав не більше півтори години. Ані постраждалих, ані затриманих. Поліція звітує — жодних заяв від учасників заворушень не отримали.

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