11 канал
7 декабря 2018 | 20:26

Масові заворушення у самому центрі Дніпра Масові заворушення у самому центрі Дніпра

07 декабря 2018 18:14

Димові шашки, штовханина, цілий загін агресивних тітушок та налякані випадкові очевидці! Будівлю на Старокозацькій поблизу обладміністрації оточила купа невідомих людей.
18:50Переможці конкурсу медійників пам’яті відомого журналіста отримали нагороди
18:27Дніпропетровщина з бюджетом-2019
18:10Процедура електрофорезу закінчилась для дитини глибокими опіками
18:06Нова пісня про ФК «Дніпро» набирає популярності
18:13Віват, Петриківка!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Потрійна ДТП зранку на Південному мосту

07 декабря 2018 18:09

Лише дивом обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Рено не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу. Відбулося зіткнення з двома автівками. Від удару водій мікроавтобуса вилетів із вікна на проїжджу частину. Чоловіка у критичному стані госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Зараз він у реанімації. Остаточні причини карколомного маневру — з’ясовують слідчі.

 

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -1 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: -4 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.65
 RUB   0.42
 USD   27.82
20:10Моя правда
21:00Локация Днепр
21:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+