11 канал
7 декабря 2018 | 20:25

Масові заворушення у самому центрі Дніпра Масові заворушення у самому центрі Дніпра

07 декабря 2018 18:14

Димові шашки, штовханина, цілий загін агресивних тітушок та налякані випадкові очевидці! Будівлю на Старокозацькій поблизу обладміністрації оточила купа невідомих людей.
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Нова пісня про ФК «Дніпро» набирає популярності

07 декабря 2018 18:06

Вболівальники та ветерани клубу наспівують її при зустрічі. Нагадаємо, що колишній працівник 11-го телеканалу, музикант групи «Тєні» Станіслав Золотов написав текст та музику і  виконав свій твір на стадіоні під час урочистостей. Як з’явилась ідея перформансу та хто ще з дніпрян брав в ньому участь — дивіться далі… Автор програми «По той бік поля» Андрій Дніпровський та музикант Станіслав Золотов знайомі ще з дев’яностих років. Але потім їхні життєві шляхи розійшлись. Працюючи над серією проектів про легендарних футболістів Дніпра, Андрій згадав Станіслава, який вже жив у Німеччині, і запропонував музиканту написати саундтрек до фінальної частини. Справжні емоції, відносини між людьми, пам’ять про тих, хто віддав кращі роки свого життя улюбленій команді — все це втілили та пережили в одній пісні. Виконання композиції на стадіоні створило унікальний настрій і на трибунах, і на полі. Кожен з вболівальників також став вагомою часткою нової пісні. І вже вважають її новим неофіційним гімном футбольного Дніпра.

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