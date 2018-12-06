



Біля храму Різдва Пресвятої Богородиці відкрили пам’ятник захисникам День Збройних сил України сьогодні відзначили у Дніпрі. До церемонії приєдналися військослужбовці та родини загиблих воїнів. Пам’ятник українським захисникам відкривають на території Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Церемонія відкриття традиційно супроводжувалась хвилиною мовчання за загиблими героями, освяченням пам’ятника та спільним молебнем. Тут і військовослужбовці, і правоохоронці, і рятувальники. Сім’ї героїв, які загинули в боротьбі за незалежність України, також приєдналися до відкриття меморіалу. Для них сьогоднішній день є не лише святом, а й днем скорботи. Особисто поздоровити військовослужбовців вирішили маленькі парафіяни храму, які спеціально приготували для них святкові смаколики. До привітань українським захисникам та вшанування пам’яті загиблих героїв долучилися також небайдужі дніпряни. Сам пам’ятник зображує покровителя воїнів архангела Михаїла із мечем у руках. Завершилася церемонія покладанням квітів до меморіалу.

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