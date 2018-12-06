11 канал
7 декабря 2018 | 20:26

Масові заворушення у самому центрі Дніпра Масові заворушення у самому центрі Дніпра

07 декабря 2018 18:14

Димові шашки, штовханина, цілий загін агресивних тітушок та налякані випадкові очевидці! Будівлю на Старокозацькій поблизу обладміністрації оточила купа невідомих людей.
18:50Переможці конкурсу медійників пам’яті відомого журналіста отримали нагороди
18:27Дніпропетровщина з бюджетом-2019
18:10Процедура електрофорезу закінчилась для дитини глибокими опіками
18:09Потрійна ДТП зранку на Південному мосту
18:06Нова пісня про ФК «Дніпро» набирає популярності
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Біля храму Різдва Пресвятої Богородиці відкрили пам’ятник захисникам

06 декабря 2018 18:08

День Збройних сил України сьогодні відзначили у Дніпрі. До церемонії приєдналися військослужбовці та родини загиблих воїнів. Пам’ятник українським захисникам відкривають на території Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Церемонія відкриття традиційно супроводжувалась хвилиною мовчання за загиблими героями, освяченням пам’ятника та спільним молебнем. Тут і військовослужбовці, і правоохоронці, і рятувальники. Сім’ї героїв, які загинули в боротьбі за незалежність України, також приєдналися до відкриття меморіалу. Для них сьогоднішній день є не лише святом, а й днем скорботи. Особисто поздоровити військовослужбовців вирішили маленькі парафіяни храму, які спеціально приготували для них святкові смаколики. До привітань українським захисникам та вшанування пам’яті загиблих героїв долучилися також небайдужі дніпряни. Сам пам’ятник зображує покровителя воїнів архангела Михаїла із мечем у руках. Завершилася церемонія покладанням квітів до меморіалу.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -1 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: -4 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.65
 RUB   0.42
 USD   27.82
20:10Моя правда
21:00Локация Днепр
21:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+