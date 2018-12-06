



Коли опалювальний сезон так і не розпочався! Майже два місяці з холодними батареями виживає ціла дев’ятиповерхівка на Фабрично-Заводській. А це — як мінімум півтисячі людей! Термометри у квартирах застигли на позначці у плюс десять. Скарги — чиновники ігнорують. А в Житлосервісі, де безпосередньо і відповідають за якість послуги, ховаються навіть від журналістів! Про усі кола опалювального пекла — далі. Цій історії майже два місяці. В листопаді ми вже розповідали про холоднечу у будинку на вулиці Фабрично — Заводській, 20. Тоді люди мерзли через діряву опалювальну систему, яка постійно проривала. Прийшла зима, а ситуація — лише погіршилась. У квартирах — від восьми до дванадцяти градусів. Тетяна розповідає — старту опалювального сезону не відчула. А за останній тиждень через мороз довелося навіть купувати додаткову ковдру та новий обігрівач. Тут вони — у кожній кімнаті. Усі прохання Тетяни провести перевірку опалення у будинку — чиновники відповідали лише відмовками. На руках — чимала купа заяв та звернень. Людмила Олександрівна живе на четвертому поверсі. Теплом у квартирі теж і не пахне. Пенсіонерка рятується величезною кількістю теплого одягу та пляшками з гарячою водою. Мешканці будинку вже почали звертатись до обласних чиновників та навіть Президента. Однак у відповідь на листи — знову відписки. Мовляв — опалення до будинку подається. Вирушаємо до Житлосервісу-2, який і відповідає за стан опалювальної системи у будинку. Однак на діалог там не налаштовані. Тож не отримавши у Житлосервісі адекватної відповіді — телефонуємо до прес-служби міськради. Але там провину перекладають на Дніпрообленерго. Мовляв, котельню відключили на прохання компанії-монополіста, аби там провести ремонтні роботи. Єдина гарна новина — опалення в будинку таки пообіцяли включити протягом дня. Перевіримо.

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