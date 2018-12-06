



Паркування по-новому! У Дніпрі з’явились «мисливці» на порушників Завдання новоутворених інспекторів — виховні бесіди з водіями та інформування, що наступного разу буде штраф! Наш Свідок зрад та перемог вирішив перевірити — якими пунктами правил дорожнього руху нехтують найчастіше і рушив у спільний рейд з інспекторами. Як виявилось, центр міста просто кишить автохамами! Але у них є свої — залізні аргументи. Ось вже тиждень як інспектори з контролю за правилами паркування прочісують центральну частину міста у пошуках порушників. Головна їхня зброя — ось такі листівки. На кожній — список можливих порушень та покарань за них : 1)ПАРКУВАННЯ ПІД ЗНАКОМ «ЗУПИНКА ЗАБОРОНЕНА» АБО " СТОЯНКА ЗАБОРОНЕНА«- ШТРАФ 255 ГРИВЕНЬ. 2)ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩО ВІН СУТТЄВО ПЕРЕШКОДЖАЄ ДОРОЖНЬОМУ РУХУ ТА СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ — ШТРАФ 510 ГРИВЕНЬ ТА МОЖЛИВА ЕВАКУАЦІЯ ТРАНСПОРТУ. 3)ПАРКУВАННЯ НА МІСЦЯХ, ЯКІ ВІДВЕДЕНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ОСІБ, ЯКІ ДО ЦІЄЇ ГРУПИ НЕ НАЛЕЖАТЬ, — ШТРАФ У ТРИДЦЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ ВІД ВАРТОСТІ ГОДИНИ ПАРКУВАННЯ. Ми вирушили у рейд містом разом з інспекторами, аби підрахувати — які правила водії ігнорують найчастіше. І довго шукати нам не довелося. Це — вулиця Січових стрільців, у самому центрі Дніпра. Перший автохам порушує пункт номер один. Буквально через дорогу бачимо наступного порушника. У цьому випадку — водій білої Хонди, мабуть, забув, що означає знак з людиною у візку. Така необачність може обійтись водію більш як у півтисячі гривень. Однак чоловік вперто сперечається з інспекторами. Далі перехрестя вулиць Троїцької та Короленка — порушники тут на кожному кроці! За сто метрів помічаємо ще одного водія, який зупинився у забороненому місці на вулиці Короленка. Автомобіліст запевняє — зазвичай залишає машину на спеціалізованих паркуваннях. Однак на його думку — у місті їх замало. Наступна локація — самісінький центр міста. Поблизу зупинки першого трамваю. Інспектори запевняють — до складання штрафів готові. Вже і камери потрібні закупили. У майбутньому знімки своїх незаконно припаркованих авто водії зможуть побачити на сайті міськради. За годину рейду ми з інспекторами нарахували близько сотні автохамів. Як виявилося — найбільше водії нехтують заборонними знаками. Таких порушень — приблизно вісімдесят відсотків від загальної кількості. Друге місце — за паркуванням на місцях для людей з інвалідністю. І третє — приклад якого ми так і не знайшли — створення суттєвої перешкоди дорожньому руху. Самі ж «мисливці на порушників» пояснюють — такі випадки, на щастя, поодинокі. У керівництві інспекції з контролю за правилами паркування повідомляють — «акція» безкоштовного інформування триватиме до Нового року. А от з початком дві тисячі дев’ятнадцятого на водіїв чекають вже фінансові покарання. Отже, час щоб адаптуватись до нових правил ще є — але його не так вже й багато. Тож аби не монетизувати свою необачність та безвідповідальність — водіям доведеться знову переглянути правила ПДР та згадати як виглядають законні паркувальні майданчики.

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