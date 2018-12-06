



У школах Дніпра на вимушених канікулах — 53 класи ГРВІ атакує, але повного закриття навчальних закладів ще немає. Учні, яких відправили на карантин, пропускають щонайменш тиждень навчання. Але не всі мають відпочинок. Вчителі, які дружать із сучасними технологіями, пристосувалися викладати свої предмети дистанційно. Статистику ГРВІ в школах ведуть. Щодня класні керівники звітують про дітей, що не прийшли на навчання. Вчителі мають бути на зв’язку з батьками — і з’ясувати, чому саме дитина пропускає. Якщо на гострі респіраторні інфекції хворіють понад двадцять відсотків учнів, директор приймає рішення про закриття класу на карантин. З кінця листопада загалом у цій школі на карантині побували вже 10 класів — а ще вся зима попереду. Вчителі, які переживають за засвоєння своїх предметів, вдаються до дистанційних форм навчання. Так, викладач математики Олена Широкова веде телеграм-канал з домашніми завданнями, а відеоуроки записала на ютюб. Витратила на їх створення все літо. Коли класи повертаються до навчання — закріплення матеріалу, вивченого дистанційно, проходить значно легше — каже викладач. Звісно, до такої практики вдаються далеко не всі вчителі. У більшості випадків школярам хіба що завдадуть більше домашки. Щодо ГРВІ, то рівень захворюваності в дитячих колективах поступово зростає. Показники захворюваності на цей час майже такі як і минулого року. В управлінні освіти сподіваються, що обмежаться карантинами класів і до повноцінного закриття шкіл не дійде.

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