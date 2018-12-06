



Гроші на індивідуальні лічильники вже закладені у тариф Верховний суд України зобов’язав «Криворіжгаз» безкоштовно встановити індивідуальні лічильники своїм споживачам. Півсотні людей, яким газовики нав’язували загальнобудинкові прилади обліку судились із підприємством понад півтора року. І зрештою — перемогли! Судді задовольнили позов та наголосили: гроші на індивідуальні лічильники вже закладені у тариф. Тож скандальні масові встановлення загальнобудинкових — фактично визнані незаконними і порушують права споживачів. Рішення Верховного суду оскарженню не підлягає. Якщо ж газовики не виконають вимогу — посадовцям загрожуватиме кримінальна відповідальність. Юристи ж твердять — цей прецедент суттєво не вплине на політику газових монополістів, тож наполегливо радять людям аналогічно відстоювати свої права у суді.

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