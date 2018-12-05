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14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік 14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік

05 декабря 2018 16:52

З них 9 мільйонів місто зібрало податками самотужки, завдяки децентралізації. Сьогодні відбулася бюджетна сесія, на якій депутати приймали головний фінансовий документ.

17:37У Дніпрі розмитнили першу автівку на євробляхах
17:28Проблеми з квитками
16:45Во дворі школи № 128 під землю провалилась вантажівка вагою понад сорок тонн
16:40Залишки шкільних обідів передають до притулків тварин
18:25Нова очільниця Історичного музею дала першу прес-конференцію
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5 грудня — Міжнародний день волонтерів

05 декабря 2018 17:38

Бійці невидимого фронту. Майже вісімдесят доброчинників з усієї Дніпропетровщини сьогодні приймали відзнаки президента та Збройних Сил України. Історії людей, які всі свої сили поклали на допомогу іншим, дивіться у нашому сюжеті. Більшість із присутність в залі так чи інакше знайомі. Вони всі долучилися до підтримки української армії. Тож зустріч відбувається невимушено, наче в колі добрих друзів. Олексію — вісім років. Сьогодні він приймав нагороду за допомогу армії. Разом із сім’єю хлопчик вже півроку плете маскувальні сітки для передової. Хизуватися своєю допомогою не хоче, право розповісти про волонтерську діяльність передає мамі. Пані Людмила разом з однодумницями організувала своєрідний центр підтримки. За необхідності й годують бійців, і на дорожні квитки збирають, коли не вистачає. Але найголовніше — підтримують моральний дух. Олександр — анестезіолог. Допомогу бійцям надавав і на фронті, у складі 93-ї механізованої бригади, й за його межами. Для нього це далеко не перша відзнака. Однак чоловік зізнається: головне для нього — бути корисним. Артем — лікар-уролог з Нікополя. Колись випадково дізнався, що для допомоги на Сході набирають медиків. Тепер разом з іншими доброчинниками регулярно їздить до Станиці Луганської, адже з медобслуговуванням, каже чоловік, там просто біда. Подібних історій — безліч. Адже Дніпропетровщина на всю Україну відома своїми благодійниками. Сьогодні ж відзнаками президента та збройних сил відзначили близько вісімдесяти волонтерів. Однак не варто забувати, що сьогодні свято не лише тих, хто допомагає українській армії, а всіх людей, які опікуються долями інших.

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