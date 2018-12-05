



У Дніпрі розмитнили першу автівку на євробляхах Сьогодні у Дніпрі розмитнили одну з перших автівок на євробляхах. Митники розповідають — до ажіотажу готові. Та на справі виходить не все так райдужно. З першими сміливцями, що наважились вивести свої машини з тіні спілкувались і наші журналісти. Ані ажіотажу, ані черг — розповідають дніпровські митники на прес-конференції. Мовляв, місцеві автолюбителі не кинулись стрімголов розмитнювати свої автівки. Тож фахівці вирішили нагадати. На це в них є лише півроку. Обов’язкові платежі — залишаються незмінними. Не змінився і перелік необхідних документів. Пройти процедуру можна на будь-якому митному пункті країни. У Дніпрі їх декілька. Там вже провели експрес-навчання співробітників. Тож усе начебто має пройти без жодної заминки. Такий сервіс першими змогли оцінити власники ось цієї Мазди. Автівку одну з перших розмитнили на дніпропетровській митниці. Залік, — кажуть автолюбителі, — митники не склали. Автівка, 99 року випуску, вже рік як в Україні. За неї в Європі виклали 1 тисячу євро. Стільки ж коштувало і її розмитнення? Питань до процедури у власників чимало. Наприклад, оцінка автівки, від якої також залежить кінцева сума сплати. Самі митники, каже Денис, аж ніяк не можуть визначитися із цифрою. Ще одним неприємним сюрпризом стали додаткові витрати, про які їх навіть не попереджали. На легалізацію автівок з єврономерами у власників є півроку. Далі на них чекають величезні штрафи. Експерти припускають — ті, хто не наважиться на розмитнення через зависоку ціну, розбиратимуть транспортні засоби або намагатимуться вивезти та продати їх за кордоном.

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