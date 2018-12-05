11 канал
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14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік 14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік

05 декабря 2018 16:52

З них 9 мільйонів місто зібрало податками самотужки, завдяки децентралізації. Сьогодні відбулася бюджетна сесія, на якій депутати приймали головний фінансовий документ.

17:385 грудня — Міжнародний день волонтерів
17:37У Дніпрі розмитнили першу автівку на євробляхах
16:45Во дворі школи № 128 під землю провалилась вантажівка вагою понад сорок тонн
16:40Залишки шкільних обідів передають до притулків тварин
18:25Нова очільниця Історичного музею дала першу прес-конференцію
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Проблеми з квитками

05 декабря 2018 17:28

Передсвятковий ажіотаж. Сайт Укрзалізниці із вчорашнього вечора працює із перебоями. В Управлінні виправдовуються — усе через надто велике навантаженням на систему. Однак такий бум клієнтів має причину. Перевізник почав продавати квитки не за сорок п’ять днів, як передбачено законом, а усього за шістнадцять! Затримку пояснили підготовкою запуску довгоочікуваного експреса Київ — Бориспіль. Мовляв через це і збився графік руху потягів. Сьогодні по обіді робота сайту частково відновилась. Проте на деякі дати придбати білети досі неможливо.

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