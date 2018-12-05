



Проблеми з квитками Передсвятковий ажіотаж. Сайт Укрзалізниці із вчорашнього вечора працює із перебоями. В Управлінні виправдовуються — усе через надто велике навантаженням на систему. Однак такий бум клієнтів має причину. Перевізник почав продавати квитки не за сорок п’ять днів, як передбачено законом, а усього за шістнадцять! Затримку пояснили підготовкою запуску довгоочікуваного експреса Київ — Бориспіль. Мовляв через це і збився графік руху потягів. Сьогодні по обіді робота сайту частково відновилась. Проте на деякі дати придбати білети досі неможливо.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



