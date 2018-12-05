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5 декабря 2018 | 21:21

Во дворі школи №128 під землю провалилась вантажівка вагою понад сорок тонн Во дворі школи № 128 під землю провалилась вантажівка вагою понад сорок тонн

05 декабря 2018 16:45

На щастя, ніхто не постраждав — в момент аварії усі школярі були у класах. Навіть водій — відбувся лише переляком. Чому посеред шкільного двору опинилась машина з вантажем, яка наробила стільки шкоди?

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14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік

05 декабря 2018 16:52

З них 9 мільйонів місто зібрало податками самотужки, завдяки децентралізації. Сьогодні відбулася бюджетна сесія, на якій депутати приймали головний фінансовий документ.  А потім — міський голова зробив гучну політичну заяву.

Прийняттю бюджету Дніпра на 2019-й рік передувало широке обговорення. Проводились громадські слухання — тобто городяни могли зазделегідь дізнатися, як місто збирається витрачати гроші. Як результат, містяни подали кілька петицій. Про збільшення допомоги ОСББ та додаткове фінансування бюджету участі. Після консультацій їх зрештою врахували. Директор Департаменту економіки характеризує бюджет на майбутній рік як народно-господарчий. Бо на ремонт доріг, будинків та мереж видатки помітно зросли. З 14 мільярдів, з яких складається бюджет на наступний рік, 8 витратять на соціалку — заклади освіти та медичну сферу. Але жодних марнотратств. Так, депутати не підтримали ідею грошової допомоги від міста кожному новонародженому. Є претензії й щодо корупційних ризиків. Бо комунальні підприємства не вважають за необхідне пояснювати, на що їм потрібні досить великі суми. Фракція опозиційного блоку не голосувала — усі інші бюджет підтримали. Також депутати схвалили умови кредиту, який місто збирається взяти в ЄБРР. Гроші витратять на оновлення парку тролейбусів. Міський голова Дніпра Борис Філатов подякував усім учасникам бюджетного процесу й визнав, що й депутати й громадськість попрацювали продуктивно. Й приголомшив усіх політичною заявою. На брифінгу оприлюднив рішення про свій вихід з політичної партії Укроп. Мер Дніпра заявив, що не веде переговорів про участь в інших політпроектах, й хоче дистанціюватися від усіх партій.

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