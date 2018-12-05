



Во дворі школи № 128 під землю провалилась вантажівка вагою понад сорок тонн На щастя, ніхто не постраждав — в момент аварії усі школярі були у класах. Навіть водій — відбувся лише переляком. Чому посеред шкільного двору опинилась машина з вантажем, яка наробила стільки шкоди? Сашко, колишній учень цієї школи, розповідає: вантажівка провалилась у підземний тир, який вже давно не працює. Колись тут проходили уроки військової підготовки. А от рятувальники додають — це приміщення є резервним бомбосховищем. Приміщення всередині й дійсно занедбане. Але, якщо стінам нічого не загрожує, то стара стеля випробування величезною вагою вантажівки не витримала. Але виявляється, що будівельні роботи на території школи проходили з технологічними порушеннями. Втім, запевняють рятувальники, ця надзвичайна подія, не загрожує ані дітям, ані самій будівлі школи. Аварію тепер має виправити підрядник. В першу чергу відновити залізобетонну стелю колишнього тиру. Вже відомо — підрядника не мінятимуть, саме він продовжить роботи з благоустрою шкільного подвір’я.

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