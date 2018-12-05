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14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік 14 мільярдів гривень становить бюджет Дніпра на наступний рік

05 декабря 2018 16:52

З них 9 мільйонів місто зібрало податками самотужки, завдяки децентралізації. Сьогодні відбулася бюджетна сесія, на якій депутати приймали головний фінансовий документ.

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Залишки шкільних обідів передають до притулків тварин

05 декабря 2018 16:40

Недоїдки зі шкільних обідів — смачна вечеря для безхатніх собак! Кожного дня волонтери забирають зі шкіл близько ста п’ятдесяти літрів недоїдків та відвозять хвостатим друзям.  Як абсолютно безкоштовно холодильники притулків щодня поповнюють десятками кілограмів їжі — наші кореспонденти покажуть. Ось ці тендітні жінки — волонтери притулку «Пегас». Щодня після обіду вони об’їжджають школи на житломасиві Перемога та збирають недоїдки в каністри. Це майбутня вечеря для десятків собак. Залишки їжі їм віддають працівники компанія, яка забезпечує харчами освітні заклади. Волонтери везуть їжу за шістдесят кілометрів — в невеличке селище, де й розташований притулок. На свою вечерю тут чекають дві сотні собак. Серед них і Рем. В руки волонтерів потрапив у важкому стані — увесь у кліщах та з купою інфекційних хвороб. Його виходили і залишили в притулку. Апетит у Рема — відмінний. Як, власне, і в інших чотирилапих. Те, що везуть зі шкіл — третина денного раціону чотирилапих. Тільки харчування собак обходиться волонтерам у тридцять шість тисяч гривень щомісяця. І це не враховуючи решти тварин — коней, віслюків, кіз, баранів та інших. Завдяки залишкам шкільних обідів, економлять близько восьми тисяч. Жодних джерел фінансування притулки не мають, тому така допомога вкрай доречна.

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