



Нова очільниця Історичного музею дала першу прес-конференцію У Національного історичного музею імені Яворницького — нове керівництво на чолі з рестораторкою Юлією Пісчанською. Вона вважає себе більш креативною та прогресивною за попередницю — Надію Капустіну, яка керувала музеєм останні 20 років. Сьогодні нова очільниця дала першу прес-конференцію. Під час неї представила свою команду та розповіла про план розвитку одного з найбільших музеїв України. Нова керівниця Історичного музею імені Яворницького Юлія Пісчанська на посаді вже три тижні й уперше дає прес-конференцію. Спочатку критика: мовляв, музей не сучасний, а його штатний розклад архаїчний. А от потім — представлення власної команди. Вона, на думку нової очільниці, зможе вдихнути щось нове та креативне у роботу закладу. У колі найближчих соратників — волонтер та координатор створення музею АТО Юрій Фанигін, а також історик — Валерія Лавренко. Утім, нова стратегія розвитку закладу не надто відрізняється від колишньої. Покращення умов роботи співробітників, підвищення зарплати, залучення фахівців зі знанням іноземної мови, внесення змін до статуту музею та створення громадської ради. Запланували також масштабні ремонти, для яких, за попередніми підрахунками, необхідно 22 мільйони гривень. Фінансування на усі ці потреби розраховують отримати з обласного бюджету. Вже зараз триває реконструкція одного із залів експозиції. Також обіцяють взятися за розвиток та просування сайту — там оприлюднюватимуть наукові роботи, звіти, детальну інформацію про заходи. Навіть книжки та наукові праці хочуть видавати. Утім, усе це перспективний план, окреслений поки що лишень словами. Чи знайдуться для креативних задумів ще й гроші — от головне питання. І воно є вирішальним у втіленні креативних ідей та планів.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



