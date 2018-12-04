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Через аварію на Новому мосту зранку утворився величезний затор Через аварію на Новому мосту зранку утворився величезний затор

04 декабря 2018 17:57

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Їй усього одинадцять, а вона вже досвідчений волонтер

04 декабря 2018 18:21

Безліч маскувальних сіток та літри гарячого чаю для бійців. Соня Гурінова працює в куточку для учасників АТО на Дніпровському автовокзалі. Два роки — після школи, у вихідні та на канікулах — вона тут. І вже не уявляє свого життя без тих, кому саме необхідна її допомога. Історія неймовірної дівчинки до Всесвітнього дня волонтерів. Чи не щодня і вже два роки поспіль вона в куточку відпочинку для бійців. Сьогодні Соня знову тут. Показує фото зі свого першого свого чергування. В цій маленькій кімнаті зупиняються ті, хто їде в зону бойових дій або звідти повертається. Чай, кава, бутерброди — це лише маленька частина уваги. Головне, вважає Соня, хлопцям потрібна моральна підтримка. Дівчинці одинадцять, але тут вона нарівні із дорослими. Зміна волонтера триває чотири-п’ять годин. Через кімнату відпочинку щодня проходять до тридцяти бійців. Олег — один з них. Тут вже декілька годин. Із Сонею встигли пограти у нарди. Каже, діти — це асоціації з рідним домом. Ще одна важлива місія для Соні — плести маскувальні сітки. На її рахунку їх десятки. Тут вона — досвідчений майстер. До дня Всесвітнього дня волонтерів сьогодні Софію Гурінову — запросили до міськради. Дівчина отримала відзнаку і подарунок. Група підтримки — мама та молодші сестри. Серед запрошених — волонтери різного напрямку. Також і ті, хто зміг організувати активних мешканців у своєму районі чи допомагає безхатнім тваринам. Але це лише маленька частина того руху, що зародився у Дніпро. Живе, діє і робить наше місто кращим.

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