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Через аварію на Новому мосту зранку утворився величезний затор Через аварію на Новому мосту зранку утворився величезний затор

04 декабря 2018 17:57

У маршрутки яка рухалась в напрямку правого берега просто відпало колесо!

18:25Нова очільниця Історичного музею дала першу прес-конференцію
18:21Їй усього одинадцять, а вона вже досвідчений волонтер
17:59Відновити рух на центральному мосту в мерії обіцяють в двадцятих числах грудня
17:51Молодих батьків підозрюють у знущаннях та побитті власного восьмимісячного сина
16:28Гучний вибух у житловому секторі пролунав цього ранку у Дніпрі
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Мінус один. У Дніпрі знесли черговий генделик

04 декабря 2018 18:17

Цього разу — на вулиці Богомаза, в АНД районі. Комунальники твердять: алкоголь в кіоску продавали після десятої години вечора. Відповідні порушення зафіксували інспектори під час нічного рейду. Загалом з початку року в місті демонтували понад 9 сотень наливайок, цього тижня планують знести ще близько п’яти.

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