



Відновити рух на центральному мосту в мерії обіцяють в двадцятих числах грудня Мерія підсумовує досягнення та ділиться планами на 2019-й. Ремонт Нового мосту, будівництво метро та численні, проте так і не завершені, реконструкції. Очільники Дніпра замахнулися на чимало грандіозних проектів. Деякі з них вже встигли наробити галасу. Підбиваючи підсумки року, що минає, міська влада розповіла про перебіг робіт та плани на дві тисячі дев’ятнадцятий. Останній рік Дніпро перебуває у стані суцільного будівництва. Один з головних довгобудів — який наробив чимало клопоту для дніпрян — довгоочікуване метро. Як зізнаються чиновники, його будівництво розпочалось не дуже вдало й добряче затягнулося в часі. Проблеми виникли, наприклад, через невідповідність у завданні підрядника та проектній документації. Тож її разом із кошторисом довелося переписувати. Але це не повний перелік причин — затримки будівництва. Однак зараз, за словами чиновників, робота — кипить. Ціла епопея розгорнулася й навколо горезвісної реконструкції Нового мосту. Останні місяці тут діє реверсивний рух, щодня — затори та аварії. Однак чиновники нарешті озвучили й гарні новини. Повністю відновити рух на центральному мосту заступник мера Дніпра пообіцяв уже у двадцятих числах грудня. А завершальний етап реконструкції має розпочатися наступної весни. Однак відчутно вплинути на пересування містян він не повинен. Сьогодні дніпряни вкотре почули конкретні дати повного відновлення руху. Наступного року продовжаться роботи з реконструкції деяких вулиць. Усього за планом їх 57. Розпочнуть з центра міста. Продовжать в усіх напрямках, за винятком проспекту Яворницького. Для нього начебто запланований окремий проект, який тримають у секреті. Наступного року на дніпрян очікують й інші масштабні роботи. Зокрема: реконструкція Набережної, завершення проектування крематорію, будівництво сучасного стерилізаційного центру для тварин та інші проекти, які очільники міста також зберігають в таємниці.

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