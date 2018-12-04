Через аварію на Новому мосту зранку утворився величезний затор

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4 декабря 2018 | 22:10
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Молодих батьків підозрюють у знущаннях та побитті власного восьмимісячного сина04 декабря 2018 17:51
Важкий перелом стегна, кілька переломів гомілки. І з такими травмами — понад 10 днів без медичної допомоги! До лікарні маленький Єгор потрапив лише завдяки сусідам, які не витримали
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