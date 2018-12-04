11 канал
4 декабря 2018 | 22:10

Молодих батьків підозрюють у знущаннях та побитті власного восьмимісячного сина Молодих батьків підозрюють у знущаннях та побитті власного восьмимісячного сина

04 декабря 2018 17:51

Важкий перелом стегна, кілька переломів гомілки. І з такими травмами — понад 10 днів без медичної допомоги! До лікарні маленький Єгор потрапив лише завдяки сусідам, які не витримали
18:25Нова очільниця Історичного музею дала першу прес-конференцію
18:21Їй усього одинадцять, а вона вже досвідчений волонтер
18:17Мінус один. У Дніпрі знесли черговий генделик
17:59Відновити рух на центральному мосту в мерії обіцяють в двадцятих числах грудня
16:28Гучний вибух у житловому секторі пролунав цього ранку у Дніпрі
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Через аварію на Новому мосту зранку утворився величезний затор

04 декабря 2018 17:57

У маршрутки яка рухалась в напрямку правого берега просто відпало колесо! На щастя — обійшлося без жертв. Та на цьому неприємності не закінчилися. Вже у другій половині дня сталася ще одна ДТП за участі громадського транспорту. Як результат — знову тягнучка. За попередньою інформацією, причина аварії — сонце, яке просто засліпило очі водію автобуса.

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