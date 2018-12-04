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Молодих батьків підозрюють у знущаннях та побитті власного восьмимісячного сина

04 декабря 2018 17:51

Важкий перелом стегна, кілька переломів гомілки. І з такими травмами — понад 10 днів без медичної допомоги! До лікарні маленький Єгор потрапив лише завдяки сусідам, які не витримали постійних криків дитини і зрештою викликали копів. Що батьки сказали у своє виправдання? 

У лікарняній палаті вісімнадцятирічна мама Катерина ні на мить не відходить від маленького сина — і щосили переконує — малюка доглядала як слід. Утім, на тілі восьмимісячного Єгора медики нарахували аж три важкі переломи. Двом з яких — як мінімум десять днів. Скільки б ще малюк терпів нестерпний біль без медичної допомоги — невідомо. До лікарні потрапив лише завдяки небайдужим сусідам! Черговий дитячий крик із цієї кімнати у гуртожитку Оксана не витримала — і викликала поліцію. Слова сусідки 27-річний батько називає наклепом. Мовляв їхню родину просто не люблять у гуртожитку. А сина, каже, й пальцем не чіпав. Твердить, малюк просто зненацька впав із ліжечка. Так і отримав травми. Чому ж після цього батьки не звернулися до лікарні? Виправдовуються — боялись, що їх звинуватять у побитті. Тому перелом дитини — лікувала мазями від синців. За фактом навмисного завдання хлопчику тілесних ушкоджень — в поліції вже відкрили кримінальне провадження. Кажуть, родина стоїть на обліку у соціальних служб як неблагонадійна. Окрім тюремного строку для батька — родині може загрожувати позбавлення батьківських прав. Утім, попри факти не на свою користь — вісімнадцятирічна мати твердить — за сина буде боротися. Якщо провину батька у побитті маленького Єгора доведуть — за ґрати він може сісти аж на три роки. Тим часом його дружина знову вагітна. Цього разу Катерина чекає на двійню.

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