





Гучний вибух у житловому секторі пролунав цього ранку у Дніпрі Сталося це близько десятої години на вулиці Мандриківській. Сусіди повідомили рятувальників. Діставати потерпілу довелось із геть зруйнованої забудови. За попередньою інформацією, на кухні вибухнув балон із побутовим газом — 85-річна жінка готувала їжу у літній кухні. Окрім старенької господині ніхто більше не постраждав. Жінку відправили до лікарні із черепно-мозковою травмою. У поліції вибух розслідують за статтею порушення вимог пожежної безпеки.

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