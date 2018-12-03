Гучний вибух у житловому секторі пролунав цього ранку у Дніпрі
03 декабря 2018 16:28
Сталося це близько десятої години на вулиці Мандриківській. Сусіди повідомили рятувальників. Діставати потерпілу довелось із геть зруйнованої забудови. За попередньою інформацією, на кухні вибухнув балон із побутовим газом — 85-річна жінка готувала їжу у літній кухні. Окрім старенької господині ніхто більше не постраждав. Жінку відправили до лікарні із черепно-мозковою травмою. У поліції вибух розслідують за статтею порушення вимог пожежної безпеки.