





Легенда № 29 До Дніпра повернувся відомий півзахисник збірної України та футбольного клубу Дніпро — Руслан Ротань. Тридцяти семи річний гравець офіційно заявив, що вішає бутси на цвях. За плечима у футболіста — більш як пів тисячі матчів за клуб та збірну. Однак Ротань продовжить кар’єру у якості тренера. Сьогодні ж ветеран анонсував вихід власної автобіографії. Орієнтовно презентація книжки відбудеться дванадцятого грудня у Дніпрі. Вартість примірника разом із підписом самого автора складе приблизно чотириста п’ятдесят гривень.

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