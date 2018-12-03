11 канал
3 декабря 2018 | 17:41

Спалювати опале листя стали менше, Спалювати опале листя стали менше,

03 декабря 2018 16:20

Добре слово й системні дії стали більш дієвими, ніж просто добре слово. Інформаційна кампанія велася разом з виїздами інспекторів.

16:28Гучний вибух у житловому секторі пролунав цього ранку у Дніпрі
16:25Аварія за участі електротранспорту
16:16Із сокирою та в новорічній масці
18:35Перша виставка промислового дизайну
18:33Урок від справжнього майстра слова
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Легенда № 29

Легенда № 29

03 декабря 2018 16:23

До Дніпра повернувся відомий півзахисник збірної України та футбольного клубу Дніпро — Руслан Ротань. Тридцяти семи річний гравець офіційно заявив, що вішає бутси на цвях. За плечима у футболіста — більш як пів тисячі матчів за клуб та збірну. Однак Ротань продовжить кар’єру у якості тренера. Сьогодні ж ветеран анонсував вихід власної автобіографії. Орієнтовно презентація книжки відбудеться дванадцятого грудня у Дніпрі. Вартість примірника разом із підписом самого автора складе приблизно чотириста п’ятдесят гривень.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -2 С°

Ветер: 5,83 м/с

Ночью

Температура: -2 С°

Ветер: 5,83 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.06
 RUB   0.42
 USD   28.17
17:20Провокатор
18:10В поисках истины
19:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+