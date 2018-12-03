11 канал
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Із сокирою та в новорічній масці Із сокирою та в новорічній масці

03 декабря 2018 16:16

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Спалювати опале листя стали менше,

Спалювати опале листя стали менше,

03 декабря 2018 16:20

Добре слово й системні дії стали більш дієвими, ніж просто добре слово. Інформаційна кампанія велася разом з виїздами інспекторів. Протягом усієї осені вони здійснили понад двадцять рейдів. Штрафи не виписували — лише протоколи, за якими порушники мали надавати пояснення в міськраді на адміністративній комісії. Чиновники кажуть — спілкування з населенням, особливо з літніми людьми було непростим. Дехто не знав, що на території міста спалювати листя заборонено. Деякі діяли за багаторічною звичкою. Мислення — так ще моя бабуся робила — подолати досить важко. Представники екоуправління намагалися доносити інформацію, що цей звичай надзвичайно шкодить здоров’ю. Оскільки випав сніг, кампанію проти паліїв опалого листя вважають завершеною. До весни, коли можна очікувати черговий сплеск активності в приватному секторі. Інспекція з благоустрою вже готується й до наступної осені. Прикладом, збираються закупити дрон з інфрачервоною камерою, щоб відшукувати порушників, які запалюють багаття вночі.  Також обіцяють, що обов’язково перевірять усіх, кому виписали попередження. І якщо зафіксують рецидив — це прямий шлях до сплати штрафів. Для фізичних осіб фінансове покарання за спалювання опалого листя становить від 340 до тисячі двохсот гривень.

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