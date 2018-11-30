11 канал
1 декабря 2018 | 06:30

Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих

30 ноября 2018 18:25

Дізнатися свій статус можна протягом усіх вихідних просто у торговельних центрах міста.

18:35Перша виставка промислового дизайну
18:32Зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ
18:29Врятуватися від водоспаду, що ллється зі стелі
18:23Дві літні жінки вже місяць виживають без опалення
18:32Живе слово, замість сухої термінології
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Урок від справжнього майстра слова

30 ноября 2018 18:33

Відомий лінгвіст та автор посібників з української мови Олександр Авраменко зустрівся зі школярами Дніпропетровщини. Головна тема бесіди — майбутнє ЗНО та підготовка до вступу у виші. Переповнена зала та виступ у форматі стенд-апу. Головна зала Дніпропетровської облдержадміністрації вщент забита школярами та їхніми вчителЯми. Приміщення, яке розраховане на тисячу осіб, прийняло на триста допитливих дітей більше. Діти від формату зустрічі — у захваті. Олександр пояснює складні правила та теорію української мови максимально зрозуміло і водночас цікаво — у формі стенд-апу.  Сам майстер слова розповідає — виступати у переповненій залі дуже приємно. Особливо коли на тебе дивляться сотні голодних до знань очей. Лекція мовознавця тривала дві години. Однак відпускати Олександра після її закінчення ніхто не збирався. Діти намагалися витягнути з метра філології якомога більше таких потрібних перед ЗНО знань.

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