11 канал
1 декабря 2018 | 06:30

Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих

30 ноября 2018 18:25

Дізнатися свій статус можна протягом усіх вихідних просто у торговельних центрах міста.

18:35Перша виставка промислового дизайну
18:33Урок від справжнього майстра слова
18:29Врятуватися від водоспаду, що ллється зі стелі
18:23Дві літні жінки вже місяць виживають без опалення
18:32Живе слово, замість сухої термінології
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ

30 ноября 2018 18:32

У Дніпрі та області цього тижня, у порівнянні з минулим, захворіло на сім відсотків більше людей. Медики очікують на три штАми грипу — МічигАн, Сінгапур та Колорадо. Останні два — нові для мешканців області. Зараз усі школи та дитячі заклади працюють у звичному режимі. Навчання призупинені лише в окремих класах, де через хворобу відсутні близько двадцяти відсотків дітей.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 9,44 м/с

Ночью

Температура: -6 С°

Ветер: 9,44 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.06
 RUB   0.42
 USD   28.22
06:30Анекдоты по-украински
07:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
07:30Андалусия - мир вина
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+