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Врятуватися від водоспаду, що ллється зі стелі

30 ноября 2018 18:29

Батьки одного з дитсадків Дніпра змогли достукатися до чиновників й тепер збираються проконтролювати виконання їхніх обіцянок.  Прийшли дощі — почав протікати дах. У дитсадку номер 144 на Перемозі батьки б’ють на сполох. В одній із груп зі стелі стікає вода — у негоду — тільки і встигай підставляти відра. Схвильовані люди достукались-таки до міського департаменту освіти. Аби почути відповіді — запросили його очільницю до себе на збори.  Стеля — у мокрих плямах, підлога — заставлена мискАми та відрами. Дощі та перший сніг наробили лиха в одній з груп дитячого садка. Покрівля будівлі не витримала примх погоди та почала протікати. Тільки і встигай — відра міняти. Батьки малечі забили на сполох. Вони переживають за безпеку своїх дітей. Та й волога у приміщенні- не на користь здоров’ю. У дитсадку певні — вони подбали про безпеку малечі. Підлогу, аби не було слизько, вкрили ковдрами, а світ в роздягальні — таки довелося вимкнути. Аби вирішити проблему, батьки та завідувачка кілька разів звертались до чиновників міськради. Останній раз — у вересні цьогороку. Відгуку- так і не було. Коли зі стелі потік вже справжній водоспад, у профільному департаменті нарешті звернули увагу на дитсадок. Спільними зусиллями батьків і чиновників вирішили: після обстеження покрівлі фахівцями — місце протікання залатають. Деякі батьки ж особливої віри словам чиновників не ймуть. І обіцяють особисто слідкувати за проведенням ремонту.

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