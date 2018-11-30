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Дві літні жінки вже місяць виживають без опалення Дві літні жінки вже місяць виживають без опалення

30 ноября 2018 18:23

Випробування холодом триває. У Дніпрі на вулиці Титова замерзають у своїй квартирі дві пенсіонерки — про них ми вже розповідали в новинах. Минув майже місяць

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Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих

30 ноября 2018 18:25

Дізнатися свій статус можна протягом усіх вихідних просто у торговельних центрах міста.  Наша область — на другому місці в Україні за кількістю ВІЛ-позитивних. Лише цьогоріч зареєстрували шістсот нових випадків. Всього ж на обліку — більше двадцяти семи тисяч інфікованих. Безкоштовно перевірити свій ВІЛ-статус можна в медзакладах упродовж всього року. А до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом пункти з експрес-тестами зэявилися по всьому місту. Наші кореспонденти сьогодні самі дізнались свій ВІЛ-статус, тож радять це зробити й іншим. Якщо п’ятнадцять років тому ВІЛ-СНІД був проблемою випадкових статевих зв’язків та наркоманії, то зараз він розповсюдився на всі верстви населення. Найбільша кількість хворих — серед молоді. Саме тому представники «Мережі людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією» провели інтерактивне заняття для студентів. Молоді пояснили найважливіше: яка різниця між ВІЛ та СНІДом, які симптоми хвороби, та головне — чи можна вилікуватися. Щоб зрозуміти, чи знаходитеся ви в групі ризику, громадська організація розробила онлайн-додаток HIV-TEST. Завантажити на мобільний телефон його можна безкоштовно. Наприкінці додаток самостійно шукає найближчий кабінет довіри, куди можна звернутися та перевірити свій статус. «Дізнайся свій статус» — це одне з головних гасел у боротьбі з ВІЛ/СНІДом. Адже левова частка людей навіть не підозрює, що ВІЛ-інфікована. Тож традиційно в кінці листопада проходить європейський тиждень тестування на ВІЛ. Пункти з експрес-тестами розміщують на головних площах та у торговельно-розважальних центрах. Дізнатися свій ВІЛ-статус може будь-яка людина. Процедура займе близько хвилини. Усі інструменти — одноразові. Розпаковують їх у вас на очах. Медик заповнює анкету для статистики, але уся інформація — конфіденційна. Результат готовий за 15 хвилин. Забрати тест на згадку не вийде — це заборонено. За бажанням можна отримати довідку, де задокументований ваш результат. Однак видають її лише за наявності посвідчення особи. Тим часом на наших очах до пункту тестування в цьому торговельному центрі почали підтягуватись люди. Загалом від початку акції перевірку на ВІЛ/СНІД у громадських місцях пройшли понад триста осіб. Інформацію про кількість інфікованих -медики підібють пізніше. Для надійності радять робити тест — раз на рік. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

 

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