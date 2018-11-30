



Дві літні жінки вже місяць виживають без опалення Випробування холодом триває. У Дніпрі на вулиці Титова замерзають у своїй квартирі дві пенсіонерки — про них ми вже розповідали в новинах. Минув майже місяць із виходу нашого репортажу — але ситуація не змінилась. Куди тільки не зверталися жінки за цей час — та все марно. У всьому Дніпрі не знайшлося жодного читновника чи комунальника, який би їм допоміг. Температура за вікном опускається до мінусових позначок. А в квартирі пенсіонерок нічого не змінилось — батареї, як і раніше, крижані. Аби зігрітися в хід йде усе, що тільки можна. На кухні постійно працює газова плита, а в кімнаті — старенький обігрівач. Та на ніч його доводиться вимикати. Бо небезпечно. Та й захмарні рахунки за електроенергію — лякають, каже пенсіонерка. Дуже від холоду страждає донька Ніни Іванівни — Наталя. Три роки тому жінка втратила ногу, тож тепер майже не пересувається. В тому, що проблеми з опаленням на вулиці Титова таки є, визнає і сам мер Борис Філатов. Зношені системи не ремонтувались десятиліттями — і, як результат, численні пориви мереж. На виїзній нараді з тепловиками кілька днів тому, він зобов’язав комунальників та чиновників контактувати з городянами. Три дні поспіль журналісти 11 каналу намагались отримати бодай якусь відповідь на питання — чому у квартирі пенсіонерів так холодно. Спілкувались з прес-службою міськради, обірвали телефони у приймальній Комунжилсервісу. Через власні джерела дізналися таємний особистий номер очільника підприємства. Та й там нас спіткала невдача. Спочатку він був на нараді, а потім не брав слухавку.

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