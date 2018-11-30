11 канал
1 декабря 2018 | 06:29

Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих Цього року в області зареєстрували 600 ВІЛ-інфікованих

30 ноября 2018 18:25

Дізнатися свій статус можна протягом усіх вихідних просто у торговельних центрах міста.

18:35Перша виставка промислового дизайну
18:33Урок від справжнього майстра слова
18:32Зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ
18:29Врятуватися від водоспаду, що ллється зі стелі
18:32Живе слово, замість сухої термінології
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Дві літні жінки вже місяць виживають без опалення

30 ноября 2018 18:23

Випробування холодом триває. У Дніпрі на вулиці Титова замерзають у своїй квартирі дві пенсіонерки — про них ми вже розповідали в новинах. Минув майже місяць із виходу нашого репортажу — але ситуація не змінилась. Куди тільки не зверталися жінки за цей час — та все марно. У всьому Дніпрі не знайшлося жодного читновника чи комунальника, який би їм допоміг. Температура за вікном опускається до мінусових позначок. А в квартирі пенсіонерок нічого не змінилось — батареї, як і раніше, крижані. Аби зігрітися в хід йде усе, що тільки можна. На кухні постійно працює газова плита, а в кімнаті — старенький обігрівач. Та на ніч його доводиться вимикати. Бо небезпечно. Та й захмарні рахунки за електроенергію — лякають, каже пенсіонерка. Дуже від холоду страждає донька Ніни Іванівни — Наталя. Три роки тому жінка втратила ногу, тож тепер майже не пересувається. В тому, що проблеми з опаленням на вулиці Титова таки є, визнає і сам мер Борис Філатов. Зношені системи не ремонтувались десятиліттями — і, як результат, численні пориви мереж. На виїзній нараді з тепловиками кілька днів тому, він зобов’язав комунальників та чиновників контактувати з городянами. Три дні поспіль журналісти 11 каналу намагались отримати бодай якусь відповідь на питання — чому у квартирі пенсіонерів так холодно. Спілкувались з прес-службою міськради, обірвали телефони у приймальній Комунжилсервісу. Через власні джерела дізналися таємний особистий номер очільника підприємства. Та й там нас спіткала невдача. Спочатку він був на нараді, а потім не брав слухавку.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 9,44 м/с

Ночью

Температура: -6 С°

Ветер: 9,44 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.06
 RUB   0.42
 USD   28.22
06:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
06:30Анекдоты по-украински
07:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+