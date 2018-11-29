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Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
18:29У садочку № 94 повністю замінили систему опалення
18:27Незабаром у кожній ОТГ працюватиме власний поліцейський офіцер
18:21Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили
17:09Чи світять 45-у маршруту автобуси великої місткості?
18:05Як уберегти домівку від пожежі та правильно обрати обігрівач?
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Живе слово, замість сухої термінології

29 ноября 2018 18:32

На майстер-класі відомого лінгвіста Олександра Авраменка з’їхалися вчителі української мови з усієї області. У російськомовних регіонах безліч бажаючих вчити українську. Дніпропетровщина не виключення — стверджує відомий лінгвіст, автор книжок та посібників з української мови, телеведучий Олександр Авраменко. Протягом двох днів у Дніпрі він проводитиме майстер-класи. Спочатку про сучасні методики викладання говоритиме з викладачами, а вже у п’ятницю допоможе у підготовці до ЗНО учням.

Живе слово, замість сухої термінології, а ще приклади та реальні історії, які не тільки ілюструють красу мови, але й демонструють — її необхідно вивчати. На черговому майстер-класі Олександра Авраменка знову повна зала слухачів. Цього разу збагатити свій викладацький досвід з’їхалися вчителі з усієї області. 32 роки Олена Матюхіна викладає мову та літературу у Новодачинській середній школі. Український правопис за цей час, каже, змінювався неодноразово. Утім, для дітей кожні наступні нововведення — додаткові складнощі. Як подолати їх та зробити навчання цікавим та легким для усіх,- вчителька прийшла дізнатися у Олександра Авраменка. Бажаючим навчитися говорити красивою українською Олександр Авраменко пропонує більше читати Михайла Коцюбинського, Ліну Костенко та Івана Нечуй-Левицького. А от вчителям, аби зацікавити школярів та студентів, не радить нехтувати гаджетами та активно використовувати у процесі навчання ютуб та соцмережі. Перші десять хвилин майстер-класу і десять мовних перлинок — у словниковій скарбничці вчителів. Вже завтра, схожий майстер-клас від Олександра Авраменка зможуть відвідати й учні. Лінгвіст спробує зруйнувати стереотип, що українська — лише мова навчання.

 

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