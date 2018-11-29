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Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
18:32Живе слово, замість сухої термінології
18:27Незабаром у кожній ОТГ працюватиме власний поліцейський офіцер
18:21Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили
17:09Чи світять 45-у маршруту автобуси великої місткості?
18:05Як уберегти домівку від пожежі та правильно обрати обігрівач?
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У садочку № 94 повністю замінили систему опалення

29 ноября 2018 18:29

Цього року ремонти різного ступеню складності провели в тридцяти дитячих закладах Дніпра. У садочку номер 94, що на вулиці Дарницькій замінили систему опалення, оновили санвузли та облаштовують територію для прогулянок. На усі роботи з міського бюджету виділили майже три мільйони гривень. У ясельній групі на термометрі зараз +25. А ще торік у садку було досить холодно — температура у групах не піднімалась вище 18 градусів, розповідає керівництво дитячого закладу. За кошти міського бюджету у дитсадку повністю замінили систему опалення. А ще привели до ладу санвузли у всіх групах та закінчують облаштовувати територію. Після ремонту тут будуть чотири нові альтанки та сучасні ігрові майданчики. Наступного року, кажуть чиновники, у планах — відремонтувати ще зо три десятки дитячих садків Дніпра. Списки щасливчиків оприлюднять у березні 19-го року.

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