



У садочку № 94 повністю замінили систему опалення Цього року ремонти різного ступеню складності провели в тридцяти дитячих закладах Дніпра. У садочку номер 94, що на вулиці Дарницькій замінили систему опалення, оновили санвузли та облаштовують територію для прогулянок. На усі роботи з міського бюджету виділили майже три мільйони гривень. У ясельній групі на термометрі зараз +25. А ще торік у садку було досить холодно — температура у групах не піднімалась вище 18 градусів, розповідає керівництво дитячого закладу. За кошти міського бюджету у дитсадку повністю замінили систему опалення. А ще привели до ладу санвузли у всіх групах та закінчують облаштовувати територію. Після ремонту тут будуть чотири нові альтанки та сучасні ігрові майданчики. Наступного року, кажуть чиновники, у планах — відремонтувати ще зо три десятки дитячих садків Дніпра. Списки щасливчиків оприлюднять у березні 19-го року.

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