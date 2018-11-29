11 канал
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Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
18:32Живе слово, замість сухої термінології
18:29У садочку № 94 повністю замінили систему опалення
18:21Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили
17:09Чи світять 45-у маршруту автобуси великої місткості?
18:05Як уберегти домівку від пожежі та правильно обрати обігрівач?
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Незабаром у кожній ОТГ працюватиме власний поліцейський офіцер

29 ноября 2018 18:27

Наступний крок у реформуванні поліції. На Дніпропетровщині запроваджують пілотний проект «поліцейський офіцер громади».  Готуватимуть їх за міжнародними стандартами. Поліція обіцяє забезпечити офіцерів всім необхідним : автомобілем, обладнанням та конкурентною зарплатою — щонайменше 13 тисяч гривень. Голови громад, у свою чергу, мають виділити приміщення для робочого місця, а також забезпечити офіцерів житлом. Такий підхід має змінити криміногенну ситуацію в області. Наразі нацполіція розпочинає набір офіцерів громад, згодом — 4 місяці навчання і вже за півроку вони стануть до справи. Якщо проект буде вдалим — його втілять по всій Україні.

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