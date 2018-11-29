



Незабаром у кожній ОТГ працюватиме власний поліцейський офіцер Наступний крок у реформуванні поліції. На Дніпропетровщині запроваджують пілотний проект «поліцейський офіцер громади». Готуватимуть їх за міжнародними стандартами. Поліція обіцяє забезпечити офіцерів всім необхідним : автомобілем, обладнанням та конкурентною зарплатою — щонайменше 13 тисяч гривень. Голови громад, у свою чергу, мають виділити приміщення для робочого місця, а також забезпечити офіцерів житлом. Такий підхід має змінити криміногенну ситуацію в області. Наразі нацполіція розпочинає набір офіцерів громад, згодом — 4 місяці навчання і вже за півроку вони стануть до справи. Якщо проект буде вдалим — його втілять по всій Україні.

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