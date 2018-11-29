



Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто. Вони вийшли на вулиці та поки що — займаються інформуванням водіїв. Озброївшись листівками з детальним описом того чи іншого порушення — інспектори моніторять ситуацію у центрі міста. Припаркував свій автомобіль як хам — отримуй попередження на лобове скло. Наші журналісти склали компанію фахівцям міськради та пройшлися вулицями Дніпра у пошуках порушників. Зміни у правилах паркування по усій країні набули чинності ще у вересні. Тоді ж міськрада й створила інспекцію, яка має контролювати нові порядки. Сьогодні — перший день роботи фахівців цієї служби, так би мовити, «у полі». Поки що їхнє завдАння — інформувати водіїв. Ревізію паркувального етикету вирішили почати з центра міста. І перші порушники — не змусили довго себе шукати. Штраф за таке порушення — двісті п’ятдесят п’ять гривень. Однак сьогодні, як на перший раз, — усіх вибачають. Ось цей водій припаркувався на пішохідній зоні, свою. провину визнає. Наступний порушник «замаскувався» на паркомісці для людей з інвалідністю. Більш того — власноруч розвернув знак, який має «дивитись» на дорогу. А це — штраф у тридцятикратному розмірі від вартості години паркування на цьому місці. Тобто приблизно пів тисячі гривень. За двадцять хвилин ми разом з інспекторами у центрі міста нарахували зо три десятки порушників. На всіх банально не вистачає попереджувальних листівок. На реальні ж штрафи ці папірці перетворяться вже за місяць. Тим більш, усе необхідне для складання протоколів — закупили. Контролювати паркувальний порядок у місті планують двома змінами інспекторів — ранковою та вечірньою, до двадцять першої години. Всього у місті до Нового року працюватиме дванадцять спеціалістів, що полюватимуть на автохамів. Пізніше їх кількість збільшать.

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