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Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
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Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили

29 ноября 2018 18:21

В апеляційному суді пройшло чергове засідання по справі генерал-майора Віктора Назарова. Саме його звинувачують у трагедії. Попри дані розвідки чоловік віддав наказ летіти. І тоді — 4 роки тому, в небі над Луганським аеропортом бойовики збили літак з українськими десантниками.

Переповнена зала суду — десятки родичів загиблих десантників у літаку ІЛ-76, вже вкотре зібралися в апеляційному суді. Сьогодні воно було рекордно коротким — 10 хвилин — і розгляд справи перенесли на наступний місяць. У потерпілих увірвався терпець. Апеляційну скаргу генерала-майора Віктора Назарова розглядатимуть по-новому — з самого початку. А все через ліквідацію апеляційного суду Дніпропетровської області та призначення нової колегії суддів. Сьогодні розгляд справи перенесли через неявку усіх потерпілих. За чотири роки судів — це вперше. Вже другий суд розглядає справу генерала-майора Віктора Назарова. В березні минулого року суд першої інстанції визнав його винним — 7 років позбавлення волі. Віктор Назаров одразу подав апеляцію. Своєї провини військовослужбовець не визнає. Нагадаємо: катастрофа сталася в ніч з 13 на 14 червня 4 роки тому. Тоді бойовики з ПЗРК збили військовий літак ІЛ-76, на борту якого знаходилося 49 людей — 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу 25-ої окремої повітряно-десантної бригади. Обвинуваченим по справі став генерал-майор Віктор Назаров. Саме він попри дані розвідки віддав наказ летіти. Родичі у справедливий вирок суду не вірять. Більш того — впевнені, що процес навмисно затягують. Загибель усіх 49 людей, які були на борту, стала найбільшою з початку війни і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період незалежності. Вирок у справі став безпрецедентним! В Україні вперше судили генерала, більш того — довели його провину.

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