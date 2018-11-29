



Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили В апеляційному суді пройшло чергове засідання по справі генерал-майора Віктора Назарова. Саме його звинувачують у трагедії. Попри дані розвідки чоловік віддав наказ летіти. І тоді — 4 роки тому, в небі над Луганським аеропортом бойовики збили літак з українськими десантниками. Переповнена зала суду — десятки родичів загиблих десантників у літаку ІЛ-76, вже вкотре зібралися в апеляційному суді. Сьогодні воно було рекордно коротким — 10 хвилин — і розгляд справи перенесли на наступний місяць. У потерпілих увірвався терпець. Апеляційну скаргу генерала-майора Віктора Назарова розглядатимуть по-новому — з самого початку. А все через ліквідацію апеляційного суду Дніпропетровської області та призначення нової колегії суддів. Сьогодні розгляд справи перенесли через неявку усіх потерпілих. За чотири роки судів — це вперше. Вже другий суд розглядає справу генерала-майора Віктора Назарова. В березні минулого року суд першої інстанції визнав його винним — 7 років позбавлення волі. Віктор Назаров одразу подав апеляцію. Своєї провини військовослужбовець не визнає. Нагадаємо: катастрофа сталася в ніч з 13 на 14 червня 4 роки тому. Тоді бойовики з ПЗРК збили військовий літак ІЛ-76, на борту якого знаходилося 49 людей — 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу 25-ої окремої повітряно-десантної бригади. Обвинуваченим по справі став генерал-майор Віктор Назаров. Саме він попри дані розвідки віддав наказ летіти. Родичі у справедливий вирок суду не вірять. Більш того — впевнені, що процес навмисно затягують. Загибель усіх 49 людей, які були на борту, стала найбільшою з початку війни і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період незалежності. Вирок у справі став безпрецедентним! В Україні вперше судили генерала, більш того — довели його провину.

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