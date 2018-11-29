



Чи світять 45-у маршруту автобуси великої місткості? Сьогодні це питання прокоментували в міському департаменті транспорту. Пошарпані салони, побиті вікна та прогнилі кузови. Майже вісім сотень порушень зафіксували у маршрутках інспектори міськради. З деякими перевізниками чиновники навіть розірвали договори. А тих, що лишилися, зобов’язують поступово замінювати тісні маршрутки автобусами великої місткості. Натякають в мерії й на чергове підвищення вартості проїзду. Більш як сімсот актів про порушення, понад 6 десятків приписів, розірвані договори на п’яти маршрутах. Чиновники вихваляються статистикою боротьби з порушниками в транспортній сфері. Робочу групу з інспекторів створили ще на початку року. За цей час вони, кажуть, перевірили всі маршрутки міста. Серед головних порушень — неналежний стан автомобілів, відсутність аптечки, вогнегасника та навіть документів у водія. Порушників у десятиденний термін зобов’язали усунути недоліки. Із завданням не впорались перевізники на 5-ти маршрутах. Інших — зобов’язують закуповувати автобуси великої місткості. Вони вже з’явилися на декількох маршрутах. Поки чиновники хваляться досягненнями, мешканці індустріального району скаржаться на нелюдські умови в 45-тій маршрутці. Вранці там — жахлива тиснява та довжелезні черги. Подекуди людям доводиться чекати понад 40 хвилин. Місцеві активісти вже створили на сайті міськради петицію, у якій просять вивести на маршрут великі автобуси. Телефоном у департаменті транспорту нам пояснили: на маршруті нещодавно була перевірка. Та порушень і в інтервалах руху не знайшли. Додають, забиті маршрутки — проблема глобальна, 45й — не виключення. Та вивести на нього автобуси великої місткості — нереально з технічних причин. Тим часом перевізники вкотре наполягають на черговому зростанні вартості проїзду. Чиновники таку імовірність не виключають. В міськраді додають, якщо ціни на пальне та імпортні деталі й надалі зростатимуть, здорожчання не уникнути.

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