11 канал
30 ноября 2018 | 01:28

Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
18:32Живе слово, замість сухої термінології
18:29У садочку № 94 повністю замінили систему опалення
18:27Незабаром у кожній ОТГ працюватиме власний поліцейський офіцер
18:21Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили
18:05Як уберегти домівку від пожежі та правильно обрати обігрівач?
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Чи світять 45-у маршруту автобуси великої місткості?

29 ноября 2018 17:09

Сьогодні це питання прокоментували в міському департаменті транспорту.  Пошарпані салони, побиті вікна та прогнилі кузови. Майже вісім сотень порушень зафіксували у маршрутках інспектори міськради. З деякими перевізниками чиновники навіть розірвали договори. А тих, що лишилися, зобов’язують поступово замінювати тісні маршрутки автобусами великої місткості. Натякають в мерії й на чергове підвищення вартості проїзду.

Більш як сімсот актів про порушення, понад 6 десятків приписів, розірвані договори на п’яти маршрутах. Чиновники вихваляються статистикою боротьби з порушниками в транспортній сфері. Робочу групу з інспекторів створили ще на початку року. За цей час вони, кажуть, перевірили всі маршрутки міста. Серед головних порушень — неналежний стан автомобілів, відсутність аптечки, вогнегасника та навіть документів у водія. Порушників у десятиденний термін зобов’язали усунути недоліки. Із завданням не впорались перевізники на 5-ти маршрутах. Інших — зобов’язують закуповувати автобуси великої місткості. Вони вже з’явилися на декількох маршрутах. Поки чиновники хваляться досягненнями, мешканці індустріального району скаржаться на нелюдські умови в 45-тій маршрутці. Вранці там — жахлива тиснява та довжелезні черги. Подекуди людям доводиться чекати понад 40 хвилин. Місцеві активісти вже створили на сайті міськради петицію, у якій просять вивести на маршрут великі автобуси. Телефоном у департаменті транспорту нам пояснили: на маршруті нещодавно була перевірка. Та порушень і в інтервалах руху не знайшли. Додають, забиті маршрутки — проблема глобальна, 45й — не виключення. Та вивести на нього автобуси великої місткості — нереально з технічних причин. Тим часом перевізники вкотре наполягають на черговому зростанні вартості проїзду. Чиновники таку імовірність не виключають. В міськраді додають, якщо ціни на пальне та імпортні деталі й надалі зростатимуть, здорожчання не уникнути.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -4 С°

Ветер: 9,44 м/с

Ночью

Температура: -5 С°

Ветер: 9,44 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.90
 RUB   0.42
 USD   28.39
01:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:30Провокатор
02:15НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+