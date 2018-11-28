



Як уберегти домівку від пожежі та правильно обрати обігрівач? Понад 7 тисяч пожеж з початку місяця! На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість займань в житловому секторі. Часто їх причиною стають обігрівачі. В оселях без опалення люди використовують їх годинами. В одній з таких ми провели ревізію разом з інспектором із пожежної безпеки. Ще з початку опалювального сезону в одній з кімнат в Інни Іванівни — холоднеча. Кімната — кутова. Попри утеплені стіни, твердить жінка, на термометрі — не більше одинадцяти градусів. Від холодів рятується двома обігрівачами. Ось таке електро-панно жінка вмикає вночі. От тільки наскільки це безпечно? Інспектор одразу знаходить й інші порушення. Подовжувач, куди вмикає обігрівач Інна Іванівна — несправний! Це означає: є серйозна загроза короткого замикання. Аби обігріти кімнату пані Інна використовує ще й тепловентилятор. Інспектор твердить: він теж розміщений у кімнаті із порушенням правил пожежної безпеки Статистика вражає. Понад сто двадцять пожеж, п’ятеро загиблих, четверо постраждалих! І це тільки за останній тиждень. Рятувальники нагадують елементарні правила безпеки: 1. Розетки повинні бути міцно закріплені у стіні, виделки у них не мають хитатись. 2. Зберігати горючі матеріали поруч з обігрівачами та навіть розетками — заборонено. 3. Не накривати та подовгу не використовувати нагрівальні прилади. 4. Не перевантажувати проводку потужними електропристроями. 5. Полишаючи оселю, вимикати з розеток всі електроприлади, окрім холодильника. Величезне значення має, і який саме обігрівач ви поставите у себе вдома. В магазині електроніки радять не економити на безпеці. Найдешевші моделі не мають ані датчиків перегріву, ані захисту від падінь. Такі пристрої вартують від чотириста сорока гривень. Наступний тип — так звані конвектори. У них немає вентилятора, гаряче повітря природнім шляхом виходить через отвори у корпусі. Вартість — від 5 сотень гривень. Найбезпечнішими ж визнані масляні обігрівачі. У них нагрівається не повітря, а рідина, тож вони не сушитимуть повітря. На додачу, якщо той перевернеться, вірогідність пожежі — в рази нижча. Коштують такі — від 8 сотень гривень. Тож, скільки платити за безпеку — вирішувати вам.

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