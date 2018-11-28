11 канал
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Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
18:32Живе слово, замість сухої термінології
18:29У садочку № 94 повністю замінили систему опалення
18:27Незабаром у кожній ОТГ працюватиме власний поліцейський офіцер
18:21Винних у загибелі 49-ти військовослужбовців у літаку ІЛ-76 — й досі не визначили
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Без тепла залишился школа № 89, заняття довелось скасувати

28 ноября 2018 17:40

І як раз-таки напередодні інспекції міського голови проблемними районами, на вулиці Новокримській стався черговий порив тепломережі. Надійшла скарга від батьків і на холод у 130-й школі, що на Перемозі. Розбиралася у ситуації — наша знімальна група.

Порожні класи та тиша в коридорі. 89-та школа на вулиці Тітова, на місці тут — лишень вчителі. Температура у навчальному закладі трохи вище 5 градусів. Тож усіх учнів відправили на триденні канікули. Вимушені вихідні на заваді навчальному процесу не стануть, каже керівництво школи. А для батьків, в яких немає з ким залишити дитину у ці дні — працюватиме чергова група. Про те, що виникнуть проблеми з опаленням через технічні причини, школу попередили напередодні. Ситуація — на контролі у міського голови. У середу по обіді керівництво школи повідомили — порив на теплотрасі ліквідували. Тож найближчим часом проблема має вирішитись. На холоднечу у навчальному закладі 11-му каналу поскаржились і батьки учнів 130-ї школи на Перемозі-6. Ми вирушили з перевіркою до навчального закладу. У молодших класах температура у кабінетах плюс 18. У старшокласників — дещо прохолодніше. У школі проблему з теплом визнають. Кажуть, сама будівля та окремі кабінети погано прогріваються. І вранці дійсно буває прохолодно. Опалювальний сезон у Дніпрі цьогоріч стартував із труднощами, тепловики «розкачувались» декілька тижнів, у навчальних закладах були постійні проблеми з опаленням. Ситуація виправилась декілька тижнів тому, але по місту і досі залишаються проблемні райони, де труби ще й досі холодні. Телефон редакцій новин — на ваших екранах, у разі відключення опалення — звертайтеся до нашої редакції.

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