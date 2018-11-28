



Вулиці Дніпра перетворилися на велику ковзанку Після дощу та мокрого снігу напередодні ввечері — вулиці міста вкрились суцільною кригою! Городяни сьогодні зранку ледь дістались роботи. Не обійшлося і без травмованих. Наші журналісти бачили, в якому стані знаходились тротуари та дороги… Ранок середи для дніпрян став крижаним жахіттям. Через зниження температури тротуари та дороги перетворились на ковзанку. При цьому комунальники наче не знали про погіршення погодних умов. І чи то забули посипати пішохідну зону, чи зробили це не найкращим чином. Однак, не зважаючи на такі екстремальні умови — у травмпунктах міста — поки без аншлагу. У шістнадцяту лікарню зранку звернулося лише шість пацієнтів. У двох випадках — важкі переломи, саме через ожеледицю. Лікарі додають — найбільше пацієнтів було у період дощів. За останні 4 дні до травмпункту шістнадцятої лікарні зверталося зо пів сотні осіб. Половина — з переломами. На дорогах — на щастя, обійшлося без серйозних аварій. Однак через погодні умови кількість ДТП все ж збільшилась. За останні двадцять чотири години у Дніпрі сталося майже три десятки зіткнень. У посиленому стані працюють і рятувальники. Надзвичайники запевняють — у разі погіршення погодних умов — до виїздів у найвіддаленіші точки області готові. І у свою чергу радять водіям бути обережними. Також рятувальники попереджують — по всій області на найближчі дні оголошено штормове попередження. На трасах — хуртовини та ожеледиця.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



