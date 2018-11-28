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Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання Паркувальні інспектори вийшли на своє перше полювання

29 ноября 2018 18:24

Поки — лояльне. Паркуйся за правилами або отримуй штраф. У Дніпрі запрацювали інспектори, які звернуть увагу — де ви залишаєте своє авто.
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Мер та тепловики інспектували райони, де досі нема опалення

28 ноября 2018 17:30

Старі комунікації, пориви в тепломережах, падіння тиску. Через ці проблеми досі не вдалося забезпечити теплом значну кількість будинків по вулиці Титова, Янгеля та Новокримській. Їхні мешканці постійно телефонують до нашої редакції й благають про допомогу. Сьогодні на скарги нарешті дали офіційну відповідь представники теплопостачальника та особисто міський голова, які здійснили робочу поїздку проблемними районами.

Інспекція міського голови почалася з котельні на Панікахі, яка опалює всі будинки на Тополях. Тут кажуть — температура води на виході становить 68 градусів, а яка вона вже дійде до споживача — то не їхня справа. Цим мають перейматися на локальних теплопунктах та в самих будинках. Об’єкт працює в штатному режимі. Але обладнання тут старезне. Навіть мера вразили. В будинках, що на Титова, з цього року новий постачальник ресурсу — Теплоенего. Раніше усі комунікації відносились до Південмашу, в якого був досить високий тариф. Але місцеві кажуть — було хоч і дорожче, але ж стабільно тепло. Зараз в кількох десятках будинків по Титова, Янгеля та Новокримській — холоднеча у квартирах. Труднощі з опаленням тут — через постійні аварії мереж. Директор теплоенерго виправдовується, що в будинках у свою чергу мають чистити фільтри в лічильниках тепла та робити промивку систем. Що ж стосується холодних батарей — переконує, що проблема вже вирішується. Серед соціальних об’єктів, які цього року почали опалюватися від нового постачальника — і школа № 31. Подавати тепло тут почали з затримкою — бо Теплоенего спізнилося з підготовчими роботами й певний час в школі було холодно. Зараз в кабінетах більш як 20 градусів, в коридорах також цілком комфортно. Але директор не зовсім впевнений, що буде, коли вдарять справжні морози. Міський голова Дніпра, у свою чергу, нарікає на занедбаність мереж, якими не займалися багато років. Але переконаний — цього року стало краще. Мер також підкреслив, що зобов’язав теплопостачальників та чиновників більше спілкуватися з городянами з приводу опалення. Адже іноді достукатися до Фейсбука мера легше, ніж додзвонитися на гарячі телефони комунальникам.

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