



Врятуйте підсадних качок! Мешканка Дніпра забрала у мисливців два десятки птахів. Випустила у найближче озеро, але вони там розплодились і їхня кількість збільшилася удвічі. До них приєдналися і дикі пернаті. З настанням холодів жінка помітила, що качки на зимування не відлетіли. Тож як врятувати бідолаг від майбутніх морозів? Вони галасливі, люблять поїсти та не хочуть летіти на зимівлю на південь. Сорок пернатих ненажер вже два роки доглядає Вікторія. Саме тоді жінка забрала у мисливців два десятки каченят, які тіснилися у невеличкому сараї. Дала їм волю на озері, що неподалік від її дачної ділянки. А вже незабаром качок на водоймі стало вдвічі більше. До них приєдналися дикі. З того часу усі разом так і мешкають на озері. А от Вікторія усіх їх підгодовує. Цього року було навіть потомство — майже десяток маленьких каченят. Але з приходом холодів молодняк відлетів на зимування. Найстарші — лишилися. Та зима не за горами і найскладніше ще попереду, каже Вікторія. Невеличке озеро при перших морозах замерзає. Минулого року кілька пернатих перезимувати не змогли. Отже, цього разу жінка звернулася по допомогу до фахівців. Аби підказали, як впоратися з таким господарством. Доцент кафедри зоології та екології Олександр Пономаренко, каже, качки, яких прихистила на озері Вікторія — підсадні. Так. У прямому сенсі. Таку породу птахів, виводять мисливці, аби приманювати дичину. Навичок виживання у дикій природі такі качки не мають, каже Олександр. Утім вихід все ж є. Утім, холоди — не єдина проблема. Утримувати десятки качок для Вікторії — непередбачені витрати. Жінка, каже, не відмовиться від допомоги. Небайдужі вже відгукуються. На перші перераховані кошти, каже Вікторія, вона вже придбала мішок пшениці, але його вистачить не більше ніж на два тижні.

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