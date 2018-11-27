



Поблизу Магдалинівки знайшли кам’яну бабу епохи енеоліту Ватажок або шаман. Кам’яна баба, яку знайшли селяни поблизу Магдалинівки належить до епохи енеоліту. Але скульптура має дві частини: язичницьку та християнську. З одного боку хрест, з іншого — половецький ідол. Співробітники Дніпропетровського історичного музею поступово вивчають знахідку і роблять це просто неба, на дворі музею. Сьогодні до них приєдналася і наша знімальна група, бо цікаво, що ж ховається за кам’яним силуетом. Археологи-науковці готові розповідати про свої знахідки за будь-якої погоди. Сьогодні навіть дощ не завадив їм презентувати чергову. Цей камінь два місяці тому привезли з Магдалинівки. Він нагадує хрест. Важко розгледіти у лежачому камені риси скульптури. Та тільки не фахівцям — дослідникам давнього мистецтва кочівників. І найважливіше на потилиці — три коси! Це зачіска, яка характерна для воїнів міжріччя сьогоднішніх Орелі та Самари. Тобто стела з ознаками саме нашого регіону. Вона дуже схожа на вже відому кам’яну скульптуру, яку археологи називають «Хан». Статусна людина — ватажок, хан або шаман, такі ознаки розшифрували у магдалинівській скульптурі. Зараз треба зайнятися розгадкою напису під хрестом, яким став постамент «половця» та вивчити зворотну сторону. Усі поповнення колекції кам’яної пластики останніми роками відбуваються за допомогою небайдужих до історії людей. Ось і про цю знахідку повідомив житель Магдалинівки. Науковці сподіваються на продовження такого співробітництва.

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