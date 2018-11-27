11 канал
28 ноября 2018 | 13:30

Порятунок електротранспорту Порятунок електротранспорту

27 ноября 2018 18:08

Майже чотириста одиниць електротранспорту працюють у Дніпрі. Лише цього року вони перевезли понад 86 мільйонів пасажирів,
18:37Врятуйте підсадних качок!
18:25Вбивство в багатоповерхівці
18:16Маршрут тролейбуса № 19 по вулиці Робочій — подовжили
18:03Не панікувати та дати спокій банкоматам
17:27Музей зазвучав!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Поблизу Магдалинівки знайшли кам’яну бабу епохи енеоліту

27 ноября 2018 18:33

Ватажок або шаман. Кам’яна баба, яку знайшли селяни поблизу Магдалинівки належить до епохи енеоліту. Але скульптура має дві частини: язичницьку та християнську. З одного боку хрест, з іншого — половецький ідол. Співробітники Дніпропетровського історичного музею поступово вивчають знахідку і роблять це просто неба, на дворі музею. Сьогодні до них приєдналася і наша знімальна група, бо цікаво, що ж ховається за кам’яним силуетом. Археологи-науковці готові розповідати про свої знахідки за будь-якої погоди. Сьогодні навіть дощ не завадив їм презентувати чергову. Цей камінь два місяці тому привезли з Магдалинівки. Він нагадує хрест. Важко розгледіти у лежачому камені риси скульптури. Та тільки не фахівцям — дослідникам давнього мистецтва кочівників. І найважливіше на потилиці — три коси! Це зачіска, яка характерна для воїнів міжріччя сьогоднішніх Орелі та Самари. Тобто стела з ознаками саме нашого регіону. Вона дуже схожа на вже відому кам’яну скульптуру, яку археологи називають «Хан». Статусна людина — ватажок, хан або шаман, такі ознаки розшифрували у магдалинівській скульптурі. Зараз треба зайнятися розгадкою напису під хрестом, яким став постамент «половця» та вивчити зворотну сторону. Усі поповнення колекції кам’яної пластики останніми роками відбуваються за допомогою небайдужих до історії людей. Ось і про цю знахідку повідомив житель Магдалинівки. Науковці сподіваються на продовження такого співробітництва.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -2 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: -6 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.84
 RUB   0.42
 USD   28.11
13:30Телемагазин
14:30MEDICUS
15:00Телемагазин
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+