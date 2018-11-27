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Порятунок електротранспорту Порятунок електротранспорту

27 ноября 2018 18:08

Майже чотириста одиниць електротранспорту працюють у Дніпрі. Лише цього року вони перевезли понад 86 мільйонів пасажирів,
18:37Врятуйте підсадних качок!
18:33Поблизу Магдалинівки знайшли кам’яну бабу епохи енеоліту
18:16Маршрут тролейбуса № 19 по вулиці Робочій — подовжили
18:03Не панікувати та дати спокій банкоматам
17:27Музей зазвучав!
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Вбивство в багатоповерхівці

27 ноября 2018 18:25

В одній з багатоповерхівок Дніпра знайшли оголений труп молодої дівчини. За інформацією правоохоронців — загиблій від двадцяти до двадцяти п’яти років. Тіло виявив один з мешканців будинку. Чоловік викликав швидку, однак медики констатували смерть. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві, який знаходився у сусідній квартирі.

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