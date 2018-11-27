



Маршрут тролейбуса № 19 по вулиці Робочій — подовжили Таки випросили. Тепер місцеві зможуть проїхати аж до вулиці Уральської. За понад три десятки років існування маршруту це — перші подібні зміни. Як виявилось, позначаться вони й на водіях. Тролейбусний маршрут номер 19 з’єднує вулицю Робочу з житломасивом Тополя-3. Цьогоріч його подовжили — від вулиці Каверіна до Уральської. На півтора кілометра нової контактної мережі встановили зупинки. Їх обладнали інформаційними щитами. Проінспектувати хід робіт приїхав мер Борис Філатов. Маршрут подовжили на 3 квартали. Там мешкають близько 7 тисяч людей. На такі зміни вони чекали роками. Мер міста переконує: оновити маршрут змогли завдяки підвищенню вартості проїзду в електротранспорті. Загалом на проект витратили понад 5 мільйонів гривень, із них з міського бюджету трохи більше двох. Каже, кількість пасажирів має зрости приблизно на 10 тисяч. Аби подовжити маршрут, на Робочій довелося розширити дорожнє полотно за рахунок бульвару. Це дозволить зробити рух на вулицях Каверіна та Уральській двостороннім, що неабияк полегшить життя водіям. Аби зміни не позначились на графіку, на маршрут вийде 1 додатковий тролейбус. Запрацювати оновлений маршрут має вже наступного понеділка.

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