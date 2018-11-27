



Порятунок електротранспорту Майже чотириста одиниць електротранспорту працюють у Дніпрі. Лише цього року вони перевезли понад 86 мільйонів пасажирів, більшість з яких — пільговики. Збільшення вартості проїзду дніпрян не злякало, а навпаки, — принесло практичну користь. Як запевняють комунальники, на зароблені кошти здійснюється більша частина необхідних ремонтних робіт. Детальніше про стан дніпровського електротранспорту — у нашому сюжеті. Електротранспорт Дніпра налічує 149 тролейбусів та 239 трамваїв. За цей рік для міста придбали двадцять три сучасні тролейбуси, пристосовані для людей з інвалідністю та навіть обладнані кондиціонерами. Ще двадцять трамвайних вагонів планують закупити у Німеччині. Разом із тим, протягом року в Дніпрі капітально відремонтували 34 трамвайні вагони та 10 тролейбусів. А також оновили трамвайні шляхи і контактні мережі. Однак деяке обладнання, за словами комунальників, настільки застаріле, що в ремонті немає сенсу, тож його замінюють новим. Для зручності пасажирів увесь електротранспорт обладнують GPS-трекерами, які передаватимуть сигнал на електронні табло. По всьому місту їх планують встановити 150 одиниць на найжвавіших транспортних зупинках. А для безпеки перевезень у трамвайному депо № 3 почали встановлення автоматичної миючої лінії, яка очищатиме колії. Повністю запрацює вона до кінця першого кварталу 2019 року.

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