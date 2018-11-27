11 канал
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Порятунок електротранспорту Порятунок електротранспорту

27 ноября 2018 18:08

Майже чотириста одиниць електротранспорту працюють у Дніпрі. Лише цього року вони перевезли понад 86 мільйонів пасажирів,
18:37Врятуйте підсадних качок!
18:33Поблизу Магдалинівки знайшли кам’яну бабу епохи енеоліту
18:25Вбивство в багатоповерхівці
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17:27Музей зазвучав!
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Не панікувати та дати спокій банкоматам

27 ноября 2018 18:03

Це поради економічних експертів. Мовляв, через воєнне положення деякі українці інстинктивно починають запасатися продуктами першої потреби та знімати усі гроші з банківських карток. Однак економісти впевнені — фінансового колапсу не буде і долар не стрибне вище тридцяти гривень. Однак про транші МВФ можна забути. Адже у країну, яка запровадила воєнний режим, гроші ніхто не вкладатиме.

Також в Україні посилять охорону вокзалів, аеропортів та інших стратегічних об’єктів. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Це пов’язано із введенням воєнного стану у 10 областях України/ Міністр також додав, що буде введений особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Проте Омелян закликав українців не панікувати, адже робота продовжиться у штатному режимі.

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