Не панікувати та дати спокій банкоматам

Це поради економічних експертів. Мовляв, через воєнне положення деякі українці інстинктивно починають запасатися продуктами першої потреби та знімати усі гроші з банківських карток. Однак економісти впевнені — фінансового колапсу не буде і долар не стрибне вище тридцяти гривень. Однак про транші МВФ можна забути. Адже у країну, яка запровадила воєнний режим, гроші ніхто не вкладатиме.

Також в Україні посилять охорону вокзалів, аеропортів та інших стратегічних об’єктів. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Це пов’язано із введенням воєнного стану у 10 областях України/ Міністр також додав, що буде введений особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Проте Омелян закликав українців не панікувати, адже робота продовжиться у штатному режимі.



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