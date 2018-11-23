



Музей зазвучав! Солісти опери та маленькі учасниці балетної студії створили неперевершену атмосферу на відкритті виставки в історичному музеї. Це не випадково, бо експозиція присвячена людині, яка у своїй творчості поєднала майже усі мистецтва. Йдеться про видатного театрального художника Анатолія Арєф’єва. Кажуть не було б його — не було б в нашому місті і Театру опери та балету. До століття з дня народження митця присвячують сюжет і наші кореспонденти. Два музеї та оперний театр поєднали зусилля, щоб додати до експозиції свої раритети. У таких спільних виставках завжди існує єдина проблема — як відгукнеться простір музею на те, що в ньому організовують інші заклади. Іноді відбувається відторгнення. Але не сьогодні! Він прийняв і навіть зазвучав! Суть експозиції — твори першого художника-сценографа театру опери та балету Анатолія Ареф’єва. Серед сценічних костюмів, зроблених за ескізами Анатолія Ареф’єва, є ті що й досі «грають». Одягу Бориса Годунова сорок років, але завдяки майстерності модельєрів — він, як новий. Ювелірна робота, але її не треба роздивлятися занадто близько. Все інше — по-справжньому! Особливо, що стосується великої роботи. Про Ареф’єва кажуть — він був трудяга. Також з моменту заснування театру — 1974 року — з Ареф’євим працював і відомий співак Едуард Сребницький. Ось хто дійсно знає справжню вартість кожному костюму для зіркових ролей. Калаф, Радомес, Манрико були створені художником Анатолієм Ареф’євим й чудово втілені на сцені оперним співаком. Декілька років тому культурна спільнота міста разом із театром вирішила заснувати премію імені Анатолія Ареф’єва. В неї вже є лауреати, гідні заповітам майстра. Свідки створення перших вистав, артисти та працівники цехів театру кажуть, що декорації Ареф’єва дивним чином були співзвучні музиці. Навіть у тиші можна було впізнати, що це — Моцарт, Верді, або Прокоф’єв? Опера «Князь Ігор» днями відбудеться на сцені театру на честь сторіччя свого сценографа. А в історичному музеї відвідувачі зможуть розглянути експонати й відчути усі тонкощі нелегкої праці театрального художника.

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