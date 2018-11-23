



В Атлантиці підводні мисливці з України впіймали величезного марліна Чотириста кілограмів живої ваги. Рибу-хижака ловили за допомогою гарпуна, пірнали на затримці дихання. Кажуть, удвох упіймати такого велетня — майже нереально. Це — аматорське відео як раз після вдалого улову. «Рибка», про яку говорить Володимир — величезний марлін. Одна з найшвидших риб у світі — хижак плаває понад 100 кілометрів на годину. Вполювати його Володимиру та Герману вдалося в Атлантичному океані, поблизу островів Кабо-Верде. Підводні мисливці розповідають: пірнули в надії зловити тунця, аж раптом побачили гігантського марліна. А стріляли в хижака ось цією підводною рушницею. Її довжина — понад півтора метра. Аби загарпунити марліна, стріляти рибалкам знадобилося тричі. Риба пручалася понад півгодини, та зрештою, здалася. І тут виникла нова проблема — як доправити здобич на берег. Човен такої ваги не витримав би. Тож марліна прив’язали до нього мотузкою та відбуксували. На роботу пішло близько години. Витягати рибу допомогли місцеві. Аби зважити, велетня довелося везти на місцевий ринок. На ваги марлін не вліз, тож важили його частинами. Загалом — чотириста кілограмів. Це вже не перший трофей рибальського тандему. Володимир Середа та Герман Прилипко разом полюють уже 7 років. В океан завжди пірнають у парі. Кажуть, так і цікавіше й безпечніше. Незабаром підводні мисливці планують знову повернутися на своє рибне місце — острови Кабо Верде. Або навіть підкорити води Індійського океану, поблизу Мадагаскару.

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