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Митрополита Іринея просять приєднатися до єдиної помісної церкви України

23 ноября 2018 17:17

Ледве не побились. Сьогодні кілька дніпровських активістів передали звернення від громадськості впливовому Митрополиту Дніпропетровському та Павлоградському Іринею. Його та інших представників Московського патріархату, просять приєднатися до єдиної помісної православної церкви України. Що ж відповів священослужитель? За два тижні в Україні планується проведення об’єднавчого собору. Тобто православні єпископи з різних церков мають домовитися й обрати Патріарха. Й вже він одержить Томос — рішення Вселенської патріАрхії про надання українській церкві незалежності. Долучитися до цього об’єднавчого процесу неодноразово запрошували й митрополита Іринея. Сьогодні йому принесли письмове звернення за підписом восьми сотень мешканців області. А це вже реакція вірянок Московського патріархату. Жінки поводяться агресивно й зухвало. Складається враження — вони щосили намагаються спровокувати конфлікт. Коли дійшло до передачі звернення, управління єпархії виявилося зачиненим. Але секретар все ж таки прийняв заяву, проте активісти хвилювалися, щоб її зареєстрували в канцелярії. Згодом до людей вийшов сам Митрополит Іриней. На питання, чи приєднається він до собору — Владика не дав жодної конкретної відповіді. Відомо, що до Собору, який має закласти основу Єдиної помісної Церкви, збираються долучитися лише десять впливових представників Московського Патріархату. Усі інші його проігнорують. Подейкують, що церковники отримали відповідне попередження з Москви.

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