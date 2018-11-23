



Шалені знижки чи бутафорні промоакції, розраховані на дурників? Чорна п’ятниця затуманює розум — дніпряни із самого ранку штурмують магазини та торговельні центри. Подекуди черги — як у сімдесятих! Подробиці масового божевілля - далі. Довжелезні черги від світанку — так у США щороку розпочинається Чорна п’ятниця. Натовп перед магазинами — за кілька годин до відкриття. Свій початок Чорна п’ятниця бере у 1966 році. У Сполучених Штатах цього дня відбувається справжнє божевілля! У 2008-му році знавіснілий натовп у Нью-Йорку розніс двері магазину та на смерть затоптали одного з працівників. Чорна п’ятниця — зазвичай іде після американського Дня подяки. З неї починається різдвяний сезон розпродажів. В Україні ажіотаж на безглуздий шопінг теж набирає обертів. Мінус 25, 50 та навіть 80%. В Україні — Чорна п’ятниця. Як реагують на неї дніпровські шопери, зараз дізнаємось. Сьогодні в одному з найбільших торговельних центрів Дніпра із моменту відкриття — черги! І це попри розпал робочого дня. Оголошення про знижки на кожному кроці, а в натовпі й заблукати не довго. Проте деякі покупці до шопінгу намагаються підходити відповідально. У торговельний центр ідуть з чітким переліком покупок, щоб не тинятися задарма. Потрапити намагаються лише в улюблені магазини. Для інших, навпаки, шопінг — як улюблений вид відпочинку. Готові відстоювати величезні черги, аби придивитися щось гарненьке та зі знижкою. Студенти з Тунісу із ранку вполювали аж чотири торби з одягом. У п’ятницю довелося навіть прогуляти пари. Бо шопінг — то святе! Щоб обслужити всіх бажаючих задешево придбати всяку-всячину, торговий центр навіть працюватиме до півночі! Адже натовп людей сьогодні просто вражаючий. Помітно менший ажіотаж в іншому торгівельному центрі. Тут вас однозначно не затопчуть шопоголіки в екстазі. Люди спокійно тиняються крамницями у пошуках вигідних придбань. Однак далеко не всі поспішають згрібати з вітрин все, що потрапить під руку. Декого Чорна п’ятниця розчарувала.

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