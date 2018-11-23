11 канал
24 ноября 2018 | 01:45

Як відрізнити оригінал ліків? Як відрізнити оригінал ліків?

23 ноября 2018 16:50

Ліки-підробки. Скільки їх на полицях аптек-підрахувати важко. Обласна держлікслужба запевняє-що не більше одного відсотка. Представники мережевих аптек називають інші цифри
17:27Музей зазвучав!
17:24В Атлантиці підводні мисливці з України впіймали величезного марліна
17:22Стартував набір на курси самозахисту
17:17Митрополита Іринея просять приєднатися до єдиної помісної церкви України
18:26Секретні документи, від яких холоне кров
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Шалені знижки чи бутафорні промоакції, розраховані на дурників?

23 ноября 2018 17:16

Чорна п’ятниця затуманює розум — дніпряни із самого ранку штурмують магазини та торговельні центри. Подекуди черги — як у сімдесятих! Подробиці масового божевілля - далі. Довжелезні черги від світанку — так у США щороку розпочинається Чорна п’ятниця. Натовп перед магазинами — за кілька годин до відкриття. Свій початок Чорна п’ятниця бере у 1966 році. У Сполучених Штатах цього дня відбувається справжнє божевілля! У 2008-му році знавіснілий натовп у Нью-Йорку розніс двері магазину та на смерть затоптали одного з працівників. Чорна п’ятниця — зазвичай іде після американського Дня подяки. З неї починається різдвяний сезон розпродажів. В Україні ажіотаж на безглуздий шопінг теж набирає обертів. Мінус 25, 50 та навіть 80%. В Україні — Чорна п’ятниця. Як реагують на неї дніпровські шопери, зараз дізнаємось. Сьогодні в одному з найбільших торговельних центрів Дніпра із моменту відкриття — черги! І це попри розпал робочого дня. Оголошення про знижки на кожному кроці, а в натовпі й заблукати не довго. Проте деякі покупці до шопінгу намагаються підходити відповідально. У торговельний центр ідуть з чітким переліком покупок, щоб не тинятися задарма. Потрапити намагаються лише в улюблені магазини. Для інших, навпаки, шопінг — як улюблений вид відпочинку. Готові відстоювати величезні черги, аби придивитися щось гарненьке та зі знижкою. Студенти з Тунісу із ранку вполювали аж чотири торби з одягом. У п’ятницю довелося навіть прогуляти пари. Бо шопінг — то святе! Щоб обслужити всіх бажаючих задешево придбати всяку-всячину, торговий центр навіть працюватиме до півночі! Адже натовп людей сьогодні просто вражаючий. Помітно менший ажіотаж в іншому торгівельному центрі. Тут вас однозначно не затопчуть шопоголіки в екстазі. Люди спокійно тиняються крамницями у пошуках вигідних придбань. Однак далеко не всі поспішають згрібати з вітрин все, що потрапить під руку. Декого Чорна п’ятниця розчарувала.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 3,89 м/с

Ночью

Температура: -6 С°

Ветер: 3,89 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.64
 RUB   0.42
 USD   27.80
01:30Провокатор
02:15НОВОСТИ 11 КАНАЛА
02:45Музыкальный калейдоскоп
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+