



Як відрізнити оригінал ліків? Ліки-підробки. Скільки їх на полицях аптек-підрахувати важко. Обласна держлікслужба запевняє-що не більше одного відсотка. Представники мережевих аптек називають інші цифри — до 20 відсотків. Експерти кажуть: підробляють найчастіше розрекламовані медикаменти, але не гребують фальсифікувати навіть онкопрепарати. Такі підробки можуть коштувати вам здоров’я, а іноді й життя. Перевірте вашу домашню аптечку — чи немає там підробок. Василь Миколайович — тримає у руках довжелезний список препаратів, які виписали в лікарні. Ліки зазвичай купує лише у перевіреній аптеці — тут ціни хоч і дорожчі, але чоловік більш спокійний, що то не підробка. Хоча як відрізнити — і гадки не має. Це і не дивно, кажуть фармацевти. Сучасні цифрові технології йдуть у ногу з часом. Тож відрізнити підробку лише за упаковкою під силу тільки професіоналу. Смак та колір препарату теж не завжди наштовхне на підозри. Особливо, якщо вживаєш пігулки не часто. Розпізнати небезпечні ліки допоможе і звичайна інструкція. Як такі медикаменти доправляли до країни — невідомо. Як і те — чи допоможуть такі пігулки хворому. Насторожити покупця має і на порядок занижена ціна препарату, кажуть у Держлікслужбі. І вкотре закликають — не вестись на знижки. Після покупки — обов’язково перевірте чек. Там має бути вказана точна назва препарату і його дозування. В іншому випадку — вас намагаються ввести в оману. Найчастіше, розповідають фахівці, підробляють розрекламовані препарати. що входять до топ-20 лідерів продажу. Якщо у вас виникла будь-яка підозра у якості ліків, можете звернутися із заявою до держлікслужби. Або перевірити на відповідних інтернет-ресурсах, чи є в аптеки ліцензія та чи зареєстровані ці ліки на території України. В нашій державі за фальсифікацію медпрепаратів передбачена кримінальна відповідальність — навіть довічне ув’язнення.

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